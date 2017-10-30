Suudi Arabistan stadyumları kadınlara açıyor

Kadın hakları konusunda en kötü karneye sahip ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan, kadınların stadyumlara girmelerine izin vermiyordu. Geçen ay yasağı kaldıracağını duyuran Suudi yetkililer, bu uygulamaya 2018'den itibaren başlayacaklarını bildirdi.

Spor İdaresi'nin Twitter hesabında yapılan son açıklamada, "Riyad, Cidde ve Damman'daki üç stadyumda, 2018'den itibaren aileleri konuk etmek için hazırlıklara başladık" denildi.

Açıklamada stadyumlara restoran ve kafelerin açılacağı, ekranların yerleştirileceği kaydedildi.

Geçen ay, Suudi Arabistan ulusal gününde yüzlerce kadının Riyad'daki bir spor stadyumuna girmelerine izin verilmişti.

Şeriat kurallarının geçerli olduğu, erkek egemen bir toplum olan Suudi Arabistan'da bir kadının eğitim görebilmesi, ya da seyahat edebilmesi için bir erkek aile üyesinden –baba, eş, erkek kardeş- izin alması gerekiyor.

Ancak Suudi Arabistan, "Vizyon 2030" adını verdiği ekonomik ve sosyal reformlar çerçevesinde kadınlara yönelik sert kurallardan bazılarını gevşeteceğini duyurmuştu.

Veliaht Prens Muhammed, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin "daha önceden olduğu gibi tüm dinlere ve dünyaya karşı hoşgörülü ılımlı İslam ülkesine geri döneceğini" söylemişti.

Geçen ay, Suudi kadınların otomobil kullanmalarına da izin çıkmıştı. Suudi Arabistan'da yakında sinemalara yönelik yasağı da kaldırması bekleniyor.

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afp, BS/ÖA