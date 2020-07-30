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Spor

Suudi Arabistan sermayesi, Newcastle United'ı satın almaktan vazgeçti

30 Temmuz 2020 21:07

Suudi Arabistan Ulusal Yatırım Fonu, PCP ve Reuben Brothers, Newcastle United'ı satın alma sürecinden çekildiler.

Bir süredir Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedilmişti. 340 milyon sterlin'lik satın alma işleminin tamamlanması beklenirken, anlaşmanın gerçekleşmediği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Newcastle United Futbol Kulübü'nü satın alma konusundaki ilgimizi üzülerek geri çekme kararı aldık. Öngörülemeyecek kadar uzun bir süreçte, yatırım grubu ile kulüp sahipleri arasındaki ticari anlaşmanın süresi doldu ve yatırımımız sonuçlanamadı. Özellikle gelecek sezonun başlayacağı koşullara ve yeni normlara ilişkin bir açıklık getirilemedi" ifadelerine yer verildi.

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