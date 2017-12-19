Suudi Arabistan Riyad’a fırlatılan füzeyi havada imha etti

Riyad, 19 Aralık, (DHA)- Suudi Arabistan, Yemen\'den fırlatılan bir füzeyi Riyad kenti üzerinde etkisiz hale getirdi. Riyad şehrinde etkili patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan’ın El Arabiya kanalı füzenin havada imha edildiğini duyurdu. Füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada vurulduğu belirtildi, füze şehirde herhangi bir hasara yol açmadı.

Husiler açıklama yaptı

Yemen’deki Husiler ise füzeyi kendilerinin fırlattığını duyurdu. Husiler\'in sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudların Kraliyet Sarayı\'na Burkan-2 tipi balistik füze attıklarını duyurdu. Husiler ayrıca füzenin hedefinde Saray’da toplantı yapan Suudi liderleri olduğunu da açıkladı. Riyad’a fırlatılan füze Suudi Arabistan\'ın yeni bütçesini açıklamasından hemen önce fırlatıldı.

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Füzenin havada imha anları