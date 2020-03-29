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Dünya

Suudi Arabistan, Riyad semalarında balistik füze düşürdü

Füzelerin nereden fırlatıldığı bilinmiyor

29 Mart 2020 00:49

Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi. 

Sputnik'in aktardığına göre, Suudi Arabistan resmî televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu. 

Öte yandan, yarı resmî al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı. 

Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.

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