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Dünya

Suudi Arabistan, Rakka için 100 milyon dolar bağışladı

BAE de Rakka için 50 milyon dolar yardım verileceğini açıklamıştı

18 Ağustos 2018 10:25

Suudi Arabistan, Suriye’de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'den alınan kuzeydoğu bölgeleri ve Rakka için 100 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Söz konusu bölgeler büyük ölçüde Türkiye’nin 'PKK’nın uzantısı’ olarak nitelediği YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrolünde bulunuyor.

Hürriyet’in aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın 12 Temmuz’da Brüksel’de yapılan IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında Suriye’nin radikal İslamcı terör örgütünden alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması için 100 milyon dolar taahhütte bulunduğu açıklandı. Suudi Arabistan’ın Washington D.C. Büyükelçiliği, “Bu katkı, hayatları kurtaracak, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak ve DEAŞ’ın Suriye’yi ve komşularını tehdit ederek yeniden ortaya çıkmamasını ve uluslararası topluma karşı saldırılar planlamamasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Suudilerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de temmuzda Rakka için 50 milyon dolar yardım vereceğini açıklamıştı. 

 

 

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