Suudi Arabistan porno bağımlılığı tedavisi için internet sitesi açtı.

Independent Türkçe'nin haberine göre bilişsel davranışçı terapiye, manevi terapiye ve hem güvenli hem de destekleyici bir ortama dayanan tedavi 100 gün sürüyor.

Sitede çözüm için özel psikolojik modeller, dersler, 10 adımlı bir program ve kadınlar için tedavi var. Pornografinin zararlı etkileri anlatılıyor ve İslami öğretilere dayalı iyileşme çalışmaları sunuluyor.

Bağımlılığın üstesinden gelenler anlatılacak

İnternet sitesinde porno bağımlılığının üstesinden gelmeyi başaranların hikayeleri paylaşılacak. Ayrıca ödüller dağıtılırken haftalık toplantı düzenlenecek.

Suudi Arabistan'da 2019'da başlatılan psikolojik danışmanlık programı Effah'ın direktörü Suud El Hassani, pornografinin insani değerlerle psikolojik sağlığı etkilediğini ve hem tacizi hem de şiddeti körükleyebileceğini öne sürdü.

Programın YouTube kanalında da pornografinin zararlı etkileri anlatılıyor ve İslami öğretilere dayalı iyileşme çalışmaları sunuluyor.

Porno bağımlılığının dünya genelinde bir sorun olduğuna dikkat çeken El Hassani, 2019'da bir porno sitesinin toplamda 42 milyar kez ziyaret edildiğini vurguladı. El Hassani, internetteki içeriklerin üçte birinin pornografik olduğunu da sözlerine ekledi.