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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan petrol bakanı değişti

Suudi Arabistan Kralı Salman yapısal ekonomik reformlar doğrultusunda petrol bakanını değiştirdi. Aramco'nun kısmen özelleştirilmesi gündemde.

09 Mayıs 2016 14:32

Suudi Arabistan Kralı Salman köklü kabine revizyonunda önemli petrol bakanlığının
adını değiştirtip yeni kurulan Enerji, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı'na eski
Sağlık Bakanı ve Aramca yöneticisi Halid el Falih'i atadı. Petrol bakanlığı görevini
1995 yılından beri Ali el Naimi yürütmekteydi. El Falih, selefinin petrol politikasını
sürdürmeye devam edeceğini belirterek, "Uluslararası enerji piyasalarındaki rolümüzü
korumak ve dünyanın güvenilir erenji tedarikçisi olarak pozisyonumuzu güçlendirmek
istiyoruz" dedi.

Petrol İhraç Eden Devletler Teşkilatı OPEC'in önde gelen isimlerinden bir olan
Naimi'nin döneminde Suudi Arabistan, fiyatların hızla düşmesine rağmen arzı kısmaya
yanaşmamaktaydı.

Hafta sonunda televizyondan yayımlanan kraliyet kararnamesine göre Su Bakanlığı
lağvedilerek, görevleri Tarım Bakanlığı'na devredildi. Dünyanın en büyük petrol
üreticisi durumundaki Suudi Arabistan petrol ihracatına olan bağımlılığını azaltmak
amacıyla köklü ekonomik reformlar başlatmıştı.

Medya haberlerine göre Riyad
yönetimi devlete ait olan Suudi Arabistan petrolcülük
şirketi Aramco'yu kısmen özelleştirmeyi planlıyor. Aramco, dünyanın en değerli
şirketleri arasında yer alıyor. Suudi Arabistan bütçesi 2015 yılında 98 milyar dolarlık
açık vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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