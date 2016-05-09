Suudi Arabistan petrol bakanı değişti

Suudi Arabistan Kralı Salman köklü kabine revizyonunda önemli petrol bakanlığının

adını değiştirtip yeni kurulan Enerji, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı'na eski

Sağlık Bakanı ve Aramca yöneticisi Halid el Falih'i atadı. Petrol bakanlığı görevini

1995 yılından beri Ali el Naimi yürütmekteydi. El Falih, selefinin petrol politikasını

sürdürmeye devam edeceğini belirterek, "Uluslararası enerji piyasalarındaki rolümüzü

korumak ve dünyanın güvenilir erenji tedarikçisi olarak pozisyonumuzu güçlendirmek

istiyoruz" dedi.

Petrol İhraç Eden Devletler Teşkilatı OPEC'in önde gelen isimlerinden bir olan

Naimi'nin döneminde Suudi Arabistan, fiyatların hızla düşmesine rağmen arzı kısmaya

yanaşmamaktaydı.

Hafta sonunda televizyondan yayımlanan kraliyet kararnamesine göre Su Bakanlığı

lağvedilerek, görevleri Tarım Bakanlığı'na devredildi. Dünyanın en büyük petrol

üreticisi durumundaki Suudi Arabistan petrol ihracatına olan bağımlılığını azaltmak

amacıyla köklü ekonomik reformlar başlatmıştı.

Medya haberlerine göre Riyad

yönetimi devlete ait olan Suudi Arabistan petrolcülük

şirketi Aramco'yu kısmen özelleştirmeyi planlıyor. Aramco, dünyanın en değerli

şirketleri arasında yer alıyor. Suudi Arabistan bütçesi 2015 yılında 98 milyar dolarlık

açık vermişti.