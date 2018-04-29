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BBC Türkçe

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de düğünü vurdu: En az 20 ölü

Yemen'in kuzeyinde Hacca kentindeki bir düğüne Pazar gecesi hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Suudi öncülüğündeki koalisyon olayın soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurdu

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in kuzeyinde bir düğüne düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Reuters haber ajansına konuşan Hacce'deki El Cumhuri hastanesi müdürü, yaralılar arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu söyledi.

Koalisyon sözcüsü, sivilleri hedef almadıklarını saldırının soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu ifade etti.

Şii Husi milisleri de, Pazar gecesi düzenlenen saldırıdan Suudi öncülüğündeki koalisyonu sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi, düğüne düzenlenen saldırı nedeniyle koalisyonu kınadı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada İran, "Yerleşim bölgelerinin bombalanması, saldırganların Yemen'deki amaçlarına ulaşmak için ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor" dedi.

Bakanlık sözcüsü ayrıca 'bazı Batı ülkelerinin Suudi Arabistan'a silah tedarik etmesinin sorumsuzluk' olduğunu söyledi.

Yemen'de üç yıldır süren savaşta ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Ülke halkı, savaş nedeniyle açlığın pençesinde.

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