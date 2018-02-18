Suudi Arabistan Merkez Bankası Ripple ile anlaşma imzaladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat (DHA) – Suudi Arabistan Merkez Bankası, Körfez düzenleyici kurumlarının yeni finans teknoloji şekillerini keşfetme girişimleriyle, krallık genelindeki bankaların blok zincir yazılımı kullanarak ödemeleri kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için ABD merkezli blockchain sağlayıcısı Ripple ile anlaşma imzaladı.

Ripple açıklamasında, Suudi Arabistan Merkez Bankası’yla yapılan anlaşmanın, bir merkez bankasının uygulamaya koyacağı ilk düzenleme olacağına işaret edilirken programın, Suudi Arabistan genelindeki bankalara ülke içi ve dışı ödemelerde Ripple yazılımı aracılığıyla daha hızlı, daha ucuz ve daha şeffaf işlemler gerçekleştirerek kolaylık sağlayacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan Merkez Bankası’nın Krallık genelindeki bankalara kripto para ve blok zincir teknolojisi hakkında eğitim programı sunacağı belirtildi.

Körfezdeki çoğu düzenleyici kurum daha önce finans teknolojileri hakkındaki şüphelerini ifade etmiş ve Suudi Arabistan Merkez Bankası geçen sene vatandaşlarını, krallık genelinde kripto para birimleri hakkında bir düzenleme bulunmaması sebebiyle Bitcoin yatırımı ve ticareti yapmamaları konusunda uyarmıştı.