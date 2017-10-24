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Ekonomi
Deutsche Welle

Suudi Arabistan mega ticaret kenti kuruyor

Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısına mega bir kent kuruyor. Kıbrıs'ın üç katı büyüklüğünde bir alana kurulacak kent ticaret merkezi olacak. Riyad bu proje ile petrole bağımlı ekonomisinde değişim hedefliyor.

24 Ekim 2017 23:35

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, salı günü Riyad'da katıldığı bir toplantıda NEOM adını taşıyacak olan kentin Ürdün ve Sina Yarımadasında bulunan Mısır arasındaki bölgeye inşa edileceğini belirtti. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında konumlanacak kent Süveyş Kanalı üzerinden deniz ticaret yollarına da bağlanacak. NEOM'un 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kent enerjiden, suya, biyoteknikten, gıdaya ve medyaya dokuz farklı endüstri koluna alan sunmayı hedefliyor. Muhammed bin Selman, proje yönetimini Siemens'in eski CEO'su Klaus Kleinfeld'in üstleneceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ticaret bölgesi doğrudan Suudi Arabistan kanunlarına değil, özel bir yasaya tabi olacak.

NEOM'un yapım masraflarının 425 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Projenin finansmanını Suudi Arabistan hükümeti ve devlet fonu PIF'nin yanı sıra yerel ve uluslararası yatırımcılar üstlenecek. Bölgenin elektirik ihtiyacının tamamının rüzgar ve güneş enejisinden karşılanması planlanıyor.

NEOM'un inşası "Vision 2030” adını taşıyan daha geniş kapsamlı bir projesinin bir parçası. "Vision 2030" projesi ile Suudi Arabistan tükenen petrol kaynakları ve sürekli düşen petrol fiyatları karşısında petrol ihracatına bağımlı ekonomik yapısını değiştirmeyi hedefliyor.

Reuters/dpa/MY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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