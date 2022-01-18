Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 14 ölü

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Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki havalimanını hedef almasının ardından iç savaşın sürdüğü Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.

İlk değerlendirmelere göre hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre saldırıda eski bir ordu yetkilisinin evi de vuruldu. Vurulan evdeki eski yetkili, eşi ve 25 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi devlet medyasına göre koalisyon salı günü erken saatlerde Sana'daki Husi karargahları ve kamplarını vurmaya başladığını belirtmişti.

Husiler ise salı günü yapılan saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok binanın zarar gördüğünü belirtti.

Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ana havalimanında üç yakıt tankeri patlatılmış, saldırıyı İran yanlısı Husiler üstlenmişti.

Suudi Arabistan ve BAE, Husilerin başkenti ele geçirmesinin ardından 2014'te ülkeyi terk eden Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin yönetimini tekrar sağlamak için 2015'te savaşa müdahale etmişti.