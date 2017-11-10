Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE'den vatandaşlarına Lübnan'ı terk edin çağrısı

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den sonra BAE de vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'ın içinde bulunduğu şartlar ve söz konusu durumlardan olumsuz yönde etkilenme beklentisiyle Lübnan'da ikamet eden Kuveyt vatandaşlarımızın emniyet ve selameti için derhal ülkeyi terk etmesini talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına da seyahat etmemeleri tavsiye edilirken, Lübnan'daki Kuveyt vatandaşlarının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaları durumunda Kuveyt elçiliğinin acil durum telefonuna ulaşmaları çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.



BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşlarının ülkelerinden veya herhangi bir noktadan Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz." denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Lübnan'da ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşlarından yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle acilen ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı.