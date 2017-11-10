T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE'den vatandaşlarına Lübnan'ı terk edin çağrısı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasıyla başlayan gerginlik tırmanıyor

10 Kasım 2017 01:03

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den sonra BAE de vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'ın içinde bulunduğu şartlar ve söz konusu durumlardan olumsuz yönde etkilenme beklentisiyle Lübnan'da ikamet eden Kuveyt vatandaşlarımızın emniyet ve selameti için derhal ülkeyi terk etmesini talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına da seyahat etmemeleri tavsiye edilirken, Lübnan'daki Kuveyt vatandaşlarının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymaları durumunda Kuveyt elçiliğinin acil durum telefonuna ulaşmaları çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşlarının ülkelerinden veya herhangi bir noktadan Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz." denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Lübnan'da ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşlarından yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle acilen ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı.

ETİKETLER

suudi arabistanlübnanülkeistifagerilimirankuveyt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24