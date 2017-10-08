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Dünya

Suudi Arabistan kraliyet sarayı önünde çatışma (2)

İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cidde’deki Kraliyet sarayına silahlı saldırı düzenlendi

08 Ekim 2017 16:30

İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cidde’deki Kraliyet sarayına silahlı saldırı düzenlendi. Saraydaki iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, saldırgan öldürüldü. Olayda üç güvenlik görevlisi de yaralandı.

Cidde’deki kraliyet sarayına Cumartesi günü, 28 yaşında Suudi uyruklu ve Kalaşnikoflu, yanında 3 el bombası taşıyan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Suudi resmi haber ajansı saldırganın Hyundai marka bir otomobilden inerek kraliyet muhafızlarının üzerine ateş açtığını duyurdu.

Suudi Arabistan\'daki ABD büyükelçiliği daha önce mevcut bir saldırı tehdidine karşı ülkedeki vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu. Elçilik yayınladığı kısa açıklamada \"Polis faaliyetlerinin devam etmesi olasılığı nedeniyle Amerikan vatandaşlarına bölgede seyahat ederken dikkatli davranmaları önerilir\" uyarısında bulunmuştu.

Uyarı, Suudi polis teşkilatının IŞİD ile bağlantılı bir \"terör\" hücresinin saklandığı bölgeye baskın düzenleyip iki kişiyi öldürüp, beşini tutukladıktan sonra yapılmıştı.

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