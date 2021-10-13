"Suudi Arabistan kraliyet ailesi Trump ve ekibine sahte kürk hediye etmiş"

Suudi Arabistan kraliyet ailesinin 2017 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine hediye ettiği kaftanların, kaplan ve çita görünümlü sahte kürk olduğu tespit edildi.

The New York Times'ın aktardığı habere göre, eski ABD Başkanı'nın başkanlığı döneminde yabancı lider ve ülkelerden kabul ettiği hediyeleri incelendiği soruşturmada Trump'ın 2017 yılında Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyarette kraliyet ailesinin ekibe 80 tane hediye verdiği tespit edildi.

Times'ın aktardığına göre, Beyaz Saray avukatları, Trump'ın kabul ettiği kürklerin gerçek olması durumunda Beyaz Saray'ın çevre korumayı amaçlayan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nı ihlal etmiş olacağını belirtmişti. Trump'ın kürkler geri vermek yerine dört yıl boyunca sakladığı belirtildi.

Trump'ın başkanlığının son günü 19 Ocak 2021'de Beyaz Saray, kaftanları Genel Hizmetler Yönetimi'ne teslim etti. Kaftanların tespit edilmesi üzerine Genel Hizmetler Yönetimi, gerçek olup olmadıklarının analiz edilmesi için ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'ne gönderdi. İncelmeler sonucu kürklerin sahte olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kraliyet ailesinin kürkleri verirken sahte olduğunu bilip bilmediği bilinmiyor.

Trump'a verilen hediyeler arasında bir hançer de bulunduğu, bu hançer de de gerçek hayvan dişi ya da kemiği bulunma ihtimali olduğu belirtildi.

Suudi kraliyet ailesinin Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a iki kılıcın da aralarında yer aldığı 48 bin dolar değerinde hediye verdiği belirtildi. Kushner'ın daha sonra ABD hükümetine bu hediyelerin parasını ödediği aktarıldı.