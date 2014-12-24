Suudi Arabistan Kralı'nın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi'nin imar planları iptal edildi

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi'nin arazisini inşaata açan planların mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi arazilerini inşaata açan imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yetkili idarelerce ayrıcalı imar hakları ile onaylanarak Sevda Tepesi`nde ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi alanında yapılaşmaya izin veren imar planları odamız tarafından açılan davalar sonucunda ilgili mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararları tarafımıza tebliğ edilmiştir" denildi.