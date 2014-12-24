T24 LogoT24 Logo
Çevre

Suudi Arabistan Kralı'nın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi'nin imar planları iptal edildi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden iki araziyle ilgili açıklama

24 Aralık 2014 18:01

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi'nin arazisini inşaata açan planların mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi arazilerini inşaata açan imar planlarının iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yetkili idarelerce ayrıcalı imar hakları ile onaylanarak Sevda Tepesi`nde ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi alanında yapılaşmaya izin veren imar planları odamız tarafından açılan davalar sonucunda ilgili mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararları tarafımıza tebliğ edilmiştir" denildi.

ETİKETLER

sevda tepesişişli meslek yüksek okuluimar planısuudi arabistankral abdullahhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24