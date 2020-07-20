Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, 84 yaşındaki Kral Selman’ın hastaneye gitme sebebinin Koronavirüs'le bağlantısı olmadığını ifade etti. Kral Selman’ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Kral'ın hastaneye kaldırılmasından ötürü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ziyaretinin ertelendiği duyuruldu.