Suudi Arabistan Kralı Rusya'ya gidiyor

İrfan Sapmaz / 2 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz bu hafta içinde Rusya\'ya gidecek. Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde başta Arap dünyası olmak üzere Suriye, Irak, Yemen gibi konuların görüşülmesinin yanı sıra petrol fiyatları da ele alınacak.

Suudi Arabistan\'ın İngilizce yayın yapan Arabnews gazetesinin haberine göre Kral Salman bin Abdulaziz büyük bir heyet ile Moskova\'ya gidecek. Heyetin içerisinde ayrıca Suudi Arabistan\'ın en zengin iş adamları da yer alacak.

Suudi Kralının Moskova ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Putin\'in Sözcüsü Dimitry Peskov, hazırlıkların son aşamasına gelindiğine dikkat çekerek, \"Suudi Arabistan Arap dünyasında ve orta doğu\'da çok büyük rol oynuyor. İkili görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yüksek seviyelere çıkartılması ele alınacak. Ayrıca başta suriye olmak üzere Orta doğu ülkelerindeki gelişmeler masaya yatırılacak\" dedi.

Rusya\'nın eski Suudi Arabistan Büyükelçisi Andrey Baklanov da bu geziden büyük umutlar beslediklerini anlattı ve \"Eskiden beri Suudi Arabistan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Enerji alanında bu ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu açıdan bu geziye Moskova çok önem veriyor\" dedi.

Rusya\'nın İslam dünyası ve Stratejik Vizyon Grubu Koordinatörü diplomat Venyamin Popov iki ülkenin enerji alanında ikili anlaşmalara vardıklarını duyurdu ve \"Bu ikili işbirliği sayesinde petrolün varili 56 dolara ulaştı. Bu her iki ülkenin de ortak çıkarınadır. Ayrıca Suriye\'de bir barışın gerçekleşmesi ayrıca her iki ülkenin milli çıkarını gözetmektedir\" diye konuştu.