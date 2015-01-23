Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldü



Kesin doğum tarihi bilinmediğinden yaşı 90 – 91 arasında belirtilen Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesi bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Ülkenin yeni kralı, Abdullah'ın kardeşi olan 79 yaşındaki Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz El Suud oldu.

ABD Başkanı Barack Obama yaptığı bir yazılı açıklamayla kraliyet ailesi ve Suudi halkına başsağlığı diledi. Obama, Abdullah'ın, Arap Barış Girişimi'nin ilerlemesinde cüretkâr adımlar attığına ve bölgede barış arayışlarına sunduğu katkıya dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da taziye mesajında "Kral Abdullah'ın Ortadoğu'da adil ve kalıcı barış vizyonunu" övdü.