T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan Kralı Abdullah öldü

Suudi Arabistan'ın başına 2005 yılında geçen Kral Abdullah hayatını kaybetti. Kral Abdullah, bir süredir sağlık sorunlarından ötürü tedavi görüyordu.

23 Ocak 2015 11:06


Kesin doğum tarihi bilinmediğinden yaşı 90 – 91 arasında belirtilen Kral Abdullah bin Abdülaziz'in cenazesi bugün başkent Riyad'da ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Ülkenin yeni kralı, Abdullah'ın kardeşi olan 79 yaşındaki Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz El Suud oldu.

ABD Başkanı Barack Obama yaptığı bir yazılı açıklamayla kraliyet ailesi ve Suudi halkına başsağlığı diledi. Obama, Abdullah'ın, Arap Barış Girişimi'nin ilerlemesinde cüretkâr adımlar attığına ve bölgede barış arayışlarına sunduğu katkıya dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da taziye mesajında "Kral Abdullah'ın Ortadoğu'da adil ve kalıcı barış vizyonunu" övdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanKral AbdullahAbdullahAbdülazizRiyadVeliaht Prensi SelmanAbdülaziz SuudBaşkanı Barack ObamaSuudiAbdullah Arap Barış GirişimiCumhurbaşkanı François HollandeAbdullah OrtadoğuDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24