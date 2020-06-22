Suudi Arabistan, Koronavirüs nedeniyle yurt dışından hacı kabul etmeyecek

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, Covid-19 salgınının etkisini yitirmemesi nedeniyle yurt dışından hac için ziyaretçi kabul etmeyeceğini açıkladı. Riyad'ın hacı sayısını 'sembolik' tutması bekleniyordu.

Riyad, Müslümanlardan mart ayında, hac ve umre planlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya almalarını istemişti.

Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve Covid-19 nedeniyle ekonomik daralma yaşayacak ülke her sene hac turizminden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyordu.

Suudi Arabistan'da 161 bin 5 Koronavirüs vakası tespit edilirken, bugün 3 bin 393 yeni tanı kondu. Bugüne kadar 1.307 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Diyanet: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."