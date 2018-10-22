T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketlilik(Ek bilgilerle)

Harun UYANIK /İSTANBUL,(DHA)-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı

22 Ekim 2018 00:02

Harun UYANIK /İSTANBUL,(DHA)-KAYIP Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.
Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak \"Kişiye özel\" yazılı 3 kutu indirildi. Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı. Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harun UYANIKCemal KaşıkçıSuudi ArabistanBaşkonsolosluğuKonsolosluğaAkşamBaşkonsoloslukKutularınFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24