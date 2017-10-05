Suudi Arabistan Katarlı Ali Bin Ali'nin mağazalarını kapattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan, Katar’ın önde gelen şirketlerinden Ali Bin Ali Grubuna ait Ali Bin Ali Saat ve Mücevherat mağazalarını kapattı.

Al Sharq’ın haberine göre, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda kapatma kararına gerekçe olarak, mağazanın Suudi Arabistan’da değerli taş ticareti ve imalatı için gereken lisansları Ticaret ve Yatırım Bakanlığından almamış olması gösterildi.

Karar Twitter’da #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة hashtag’iyle son birkaç gündür tartışılıyor.

Adel Ali Bin Ali’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ali Bin Ali Grubu, bünyesinde ticaret ve yatırım gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten, çok sayıda büyük şirket içeriyor. Ali Bin Ali Saat ve Mücevherat ise grubun özel distribütörlükler alanında faaliyet gösteren en büyük ve en ünlü şirketi.