T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan Katarlı Ali Bin Ali'nin mağazalarını kapattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan, Katar’ın önde gelen şirketlerinden Ali Bin Ali Grubuna ait Ali Bin Ali Saat ve Mücevherat mağazalarını kapattı

05 Ekim 2017 16:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan, Katar’ın önde gelen şirketlerinden Ali Bin Ali Grubuna ait Ali Bin Ali Saat ve Mücevherat mağazalarını kapattı.
Al Sharq’ın haberine göre, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda kapatma kararına gerekçe olarak,  mağazanın Suudi Arabistan’da değerli taş ticareti ve imalatı için gereken lisansları Ticaret ve Yatırım Bakanlığından almamış olması gösterildi.
Karar Twitter’da #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة hashtag’iyle son birkaç gündür tartışılıyor.
Adel Ali Bin Ali’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ali Bin Ali Grubu, bünyesinde ticaret ve yatırım gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten, çok sayıda büyük şirket içeriyor. Ali Bin Ali Saat ve Mücevherat ise grubun özel distribütörlükler alanında faaliyet gösteren en büyük ve en ünlü şirketi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirEkim DHASuudi Arabistan KatarınAli Bin Ali GrubunaAli Bin Ali SaatMücevheratAl SharqınSuudi Arabistan TicaretYatırım BakanlığıSuudi ArabistandaTicaretYatırım BakanlığındanKarar TwitterdaAdel Ali Bin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24