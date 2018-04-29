Suudi Arabistan: Katar'a abluka uygulamıyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, ülkesinin Katar'a abluka uygulamadığını söyledi.

Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen el-Cubeyr daha sonra yaptığı açıklamada, "Limanlar açık. Havaalanları açık. Bizim yaptığımız şey Katarlılara hava sahamızı kapatmak. Bu da egemenlik hakkımız" dedi.

Suudi bakan ayrıca ülkesinin ihtiyaç duyması halinde Katar'a gıda ve tıbbi yardım malzemeleri göndermeye de hazır olduğunu söyledi.

Adil Bin Ahmed el-Cubeyr sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar, mallarını içeri ya da dışarı istediği zaman taşıyabilir, sadece bizim kara sularımızı kullanamaz. Yani teknik olarak bu bir ambargo değil....Parçalanmamaları için de ailelerin iki ülke arasında hareket etmelerine izin verdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Katar'daki gelişmelere, Katar ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlara baktığımızda yanlış yere uzandığını görüyoruz. Bir ülkeyi her alanda tecrit etmeye kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir" demişti.

Katar'ın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu sergileyen ülke olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çok ciddi bir telefon diplomasisi sürdürdük, sürdürüyoruz. Körfez'de bu olayların patlak vermesini izah etmek mümkün değil. Hakkında adeta idam kararı verilen bir ülke söz konusu. Böyle bir sıkıştırmayla, yok uçuş alanlarının kapatılması ile karşı karşıya kalan bir ülke var, bu olacak iş değil."

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Suudi Arabistan Kralı'nın 'Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmesi' gerektiğini de dile getirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler "radikal örgütlere finansal kaynak sağladığı" iddiasıyla Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Katar ise suçlamaları reddederek komşularına kıyasla "terörle mücadelede" daha sert önlemler aldığını vurguluyor.

Katar, olası bir gıda ve su sıkıntısına karşı önlem almak için Türkiye ve İran'la görüşmelere başlamış; İran, Katar'a 5 uçak dolusu sebze ve meyve gönderdiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da krizin "insani sonuçlarına" dikkat çekerek, bu ülkelerin Katar'a "tecrit politikalarını hafifletmesi gerektiğini" söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de, Katar'dan gelen benzer bir açıklama sonrası kendi vatandaşlarıyla evli Katarlıların ülkelerinde kalmaya davam edebileceğini açıklamıştı.

Bu üç ülke, ülkelerindeki Katarlıların sorularına yanıt vermek için de bir acil yardım hattı da oluşturmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn daha önce Katar vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları için 14 gün süre vermişti.