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Dünya

Suudi Arabistan: İsrail'le diplomatik bağ kurmak için yol haritamız hazır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin ve İsrail’in mevcudiyeti hakkında açıklamada bulundu

16 Aralık 2017 17:45

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir Filistin ve İsrail’in mevcudiyeti konusunda bir uzlaşmaya varıldığı takdirde Riyad’ın İsrail’le tam diplomatik bağ kurmak için bir “yol haritalarının” olduğunu söyledi.

Frace 24 televizyon kanalına verdiği bir röportajda konuşan al-Jubeir krallığın İsrail’le herhangi bir ilişkisi olmadığını, İran’ın bölgede artan etkisinin iki ülkeyi de ilgilendiren ortak bir endişe olmasına rağmen Tel Aviv ile herhangi bir diplomatik bağ olmadığını söyledi. Kasım ayı ortalarında Lübnan’da günlük gazete; al-Akhbar al-Jubeir’den Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’a İsrail’le ilişkilerin normalleşmesini planlandığı tarihsiz bir mektup yayınlamıştı.

Geçen haftalarda İsrail ordusunun kumandanı General Gadi Eizenkot bir röportajında Suudi Arabistan’la İran’a karşı mücadle konusunda istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.

Jubeir değerlendirmelerinde Trump yönetimine de övgü göndererek, “Trump hükümetinin İsrail ve Araplar arasında barışı sağlamak konusunda ciddi olduğuna inanıyoruz” dedi. 

Suudi Arabistan ne İsrail’i ne de Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bir Filistin devletini hâlâ resmi olarak tanımıyor.

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