Suudi Arabistan, İsrail'e havasahasını açtı

T24 - Suudi Arabistan’ın İran’a olası bir saldırı halinde İsrail’e hava sahasını kullanması için izin verdiği ileri sürüldü.



İngiliz Times gazetesinin Körfez’deki askeri kaynaklara dayanarak verdiği haberde, ülkenin kuzeyindeki bu dar hava koridorunun kullanılmasının İran’daki hedeflere çok daha hızlı ulaşılmasına olanak sağladığı belirtilirken, Suudi Arabistan’ın savunma sistemini bu duruma uyarlamak için denemeler de yaptığı ifade edildi.



Habere göre, bir Amerikalı askeri kaynak da "Suudi Araplar, kendileri başka yere bakarken İsraillilerin ülke hava sahasından geçmesine izin verdi. Suudiler kendi savaş uçaklarının harekete geçmemesi ve kimsenin vurulmaması için denemeler yaptı bile. Bütün bunlar ABD Dışişleri Bakanlığının onayıyla yapıldı" ifadesini kullandı.



İsrail ile gergin ilişkilerine rağmen Suudi Araplar Tahran’ı bölgesel bir tehdit olarak algılıyor ve İsrailliler gibi İran’ın nükleer programında ilerleme kaydetmesinden endişe ediyor.



Times’ın haberinde, ayrıca, Suudi Arabistan’daki kaynakların da "Kraliyetteki savunma çevrelerinde herkesin, İsrail’in İran’a olası saldırıya geçmesi halinde bir düzenleme yapıldığından haberi var" dediği ve bu kaynakların "Haberimiz var. İsraillilerin geçişine izin vereceğiz ve gözlerimizi kapatacağız" ifadesini kullandığı belirtildi.



İsrail’in olası saldırısının muhtemel hedeflerinin Natanz ve Kum’daki uranyum zenginleştirme fabrikaları, İsfahan’daki dönüşüm fabrikası ve Arak’taki ağır su reaktörü olduğu sanılıyor.



BM Güvenlik Konseyi çarşamba günü İran’a 2006’dan beri dördüncü grup yaptırımları kabul etmişti.





