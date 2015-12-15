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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan: 'IŞİD karşıtı koalisyon kuruluyor'

Suudi Arabistan, terörizm ile mücadele amacıyla 34 İslam devleti arasında bir askeri koalisyon kurulacağını duyurdu.

15 Aralık 2015 11:27


Suudi Arabistan haber ajansı Spa'nın haberine göre koalisyonda, Mısır, Türkiye, Pakistan ve Senegal de yer alacak. Riyad'ın önderliğindeki koalisyonda, Suudi Arabistan ile bölgenin üstünlüğü için çekişen İran ile Irak bulunmayacak.

Yeni ittifakın Suudi Arabistan'da kurulacak olan komuta merkezinde terörizm ile mücadele koordine edilecek. Aralarında Endonezya'nın da bulunduğu 10 İslam ülkesinin destekledikleri koalisyona ilerde dahil olabileceklerine ajans haberinde yer verildi.

Suudi Bakanın açıklaması

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Mohammed Bin Salman al Suud düzenlediği basın konferansında, ‘koalisyonun, İslam aleminin terörizm ile mücadele azmini ve bu belayla küresel mücadelenin ortağı olduğunu göstermek amacıyla' kurulduğunu söyledi. Aynı zamanda Yemen'deki asi Husi'lerle mücadele eden koalisyonun önderliğini de üstlenen Suudi Arabistan, IŞİD ile mücadele amacıyla ABD'nin liderliğinde kurulan uluslararası koalisyonda da yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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