Suudi Arabistan: İran terörü desteklemek için yılda 30 milyar dolar harcıyor

İrfan Sapmaz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan Şura Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed bin Emin Al-Jeffery, İran\'ı \"her yıl teröristleri ve terörü desteklemek için 30 milyar dolar harcamakla\" suçladı.

Roma\'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ile Transatlantik Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi OrtakToplantısı için İtalya\'da bulunan Al-Jeffery, İran\'ın bölgede bazı ülkelerdeki kaosu arttırmak için tüm olanaklarını kullandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan\'ın İngilizce yayın yapan Arabnews gazetesi konuyu bugünkü yayınında manşetten okuyucularına duyurduğu haberde Al-Jeffery, İran\'ın ayrıca \"Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığını, silahlı gruplar ile terörü desteklemelerinin uzun bir tarihi olduğunu\" da savundu.

Al-Jeffery, ülkesinin \"hiç bir zaman İran halkına karşı düşmanca bir tavır içinde olmadığını\" savunurken, İran\'ın Yemen\'deki Huti militanlarını desteklediklerini ve onlara balistik füzeler verdiğini dile getirdi ve bu balistik füzelerden geçen ay Riyad\'a yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Uluslararası toplumların IŞİD\'e karşı zafer elde edilmesi ile sevindiklerini, ancak İran\'ın uluslararası bir tehdit haline geldiklerini de unutmamalarını istedi. Al-Jeffery, Suudi Arabistan\'ın Yemen\'e insani yardım da ulaştırdığını savundu. (Fotoğraflı)