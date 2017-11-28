T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan: İran terörü desteklemek için yılda 30 milyar dolar harcıyor

İrfan Sapmaz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan Şura Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed bin Emin Al-Jeffery, İran'ı "her yıl teröristleri ve terörü desteklemek için 30 milyar dolar harcamakla" suçladı

28 Kasım 2017 13:48

İrfan Sapmaz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan Şura Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed bin Emin Al-Jeffery, İran\'ı \"her yıl teröristleri ve terörü desteklemek için 30 milyar dolar harcamakla\" suçladı. 
Roma\'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ile Transatlantik Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi OrtakToplantısı için İtalya\'da bulunan Al-Jeffery, İran\'ın bölgede bazı ülkelerdeki kaosu arttırmak için tüm olanaklarını kullandığını ileri sürdü. 
Suudi Arabistan\'ın İngilizce yayın yapan Arabnews gazetesi konuyu bugünkü yayınında manşetten okuyucularına duyurduğu haberde Al-Jeffery, İran\'ın ayrıca \"Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığını, silahlı gruplar ile terörü desteklemelerinin uzun bir tarihi olduğunu\" da savundu. 
Al-Jeffery, ülkesinin \"hiç bir zaman İran halkına karşı düşmanca bir tavır içinde olmadığını\" savunurken, İran\'ın Yemen\'deki Huti militanlarını desteklediklerini ve onlara balistik füzeler verdiğini dile getirdi ve bu balistik füzelerden geçen ay Riyad\'a yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. 
Uluslararası toplumların IŞİD\'e karşı zafer elde edilmesi ile sevindiklerini, ancak İran\'ın uluslararası bir tehdit haline geldiklerini de unutmamalarını istedi. Al-Jeffery, Suudi Arabistan\'ın Yemen\'e insani yardım da ulaştırdığını savundu. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SapmazKasım DHASuudi ArabistanMeclis Başkan Yardımcısı MuhammedEmin AlJefferyNATO Parlamenter Asamblesi AkdenizOrtadoğuGrubu GSMTransatlantik SavunmaGüvenlikAlt Komitesi OrtakToplantısıAlJefferyArabistanArabnewsYemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24