Suudi Arabistan: İran'ın Yemen'e füze göndermesi askeri saldırganlık

Çeviri - Gonca Tokyol

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman, İran’ın Yemen’e füze tedarik etmesinin "doğrudan askeri saldırganlık" olduğunu söyledi.

Suudi Haber Ajansı’nın (SPA) haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la telefonda görüşen Prens Muhammed, Yemen’in kuzeyindeki Şii Husi hareketine füze temin edilmesinin “Krallık’a yönelik bir savaş nedeni oluşturduğunu” ifade etti.

Cumartesi günü Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Füzenin havada imha edildiğini belirten Suudi Arabistan’ın liderliğindeki uluslararası koalisyon, saldırı girişiminin ardından Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Şii Husilerin fırlattığı füzenin "İran tarafından tedarik edildiği" ve bunun "savaş eylemi" olarak görüldüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıda İran’ın parmağı olduğunu ve Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı Patriot füzeleriyle kendisini koruduğunu savunurken; Tahran’dan yapılan açıklamalarda ise iddialar reddedilmişti.

"Yemen'e füze yollama olasılığımız yok"

Suudi öncülüğündeki koalisyonun açıklaması için "haksız, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif" yorumunda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghassemi, suçlamaların “yalan” olduğunu savunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi de Trump'a cevaben, "Bay Trump bu zamana dek dayanağı olmayan pek çok şey ve yalan söyledi ve yok yere İran'ı suçlayıp durdu. Bu da kendisinin bu iftiralarından biri. Yemen'e füze yollama olasılığımız bile yok. Füzeler kendilerine ait, envanterlerini geliştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.