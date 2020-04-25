Suudi Arabistan'ın yargı sisteminden kırbaçlama çıkartılıyor

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Suudi Arabistan'ın hukuk sisteminden kırbaçlama cezasını kaldıracağı belirtildi.

Reuters'ın gördüğü bir belgeye göre geçmişte kırbaçlamaya uygun görülen suçlarda artık para veya hapis cezası verilecek. Kararın bu ay içerisinde Yüksek Mahkeme'nin Genel Komisyonu tarafından alındığı belirtildi.

Dökümanda, "Bu karar Kral Selman'ın emri ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın denetimiyle yürürlüğe sokulan insan hakları reformları kapsamında alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Dine dayalı yargı sistemine sahip Suudi Arabistan'da hâkimlerin verdiği cezalar dini kitapları yorumlama şekillerine göre değişebiliyor. İnsan hakları grupları, daha önce toplum içinde sarhoş gezmekten cinsel tacize birçok suç için kırbaçlama cezası verildiğini kaydetti.