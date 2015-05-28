Suudi Arabistan, iki Hizbullah yöneticisini 'terör listesi'ne aldı

Suudi Arabistan, Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Harb ile Muhammed Kablan'ı "terör listesi"ne aldığını açıkladı. Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, iki ismin terör listesine alınmasının nedeni olarak "Ortadoğu'daki birtakım operasyonlardan sorumlu olmaları" gösterildi.

Söz konusu kişilerin, "Suriye'de Esad rejimini destekleme ve savaşçı gönderme, Yemen'deki çeşitli gruplara ve Ortadoğu'daki terörist eylemlerin sorumlularına finans desteğinde bulunma" gibi eylemlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Hizbullah'ın "terörist eylemleriyle mücadele etmeye, askeri ve radikal faaliyetleri karşısında susulmaması gerektiğine" dikkati çekmeye devam edeceği belirtildi.