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Dünya

"Suudi Arabistan, Hariri'nin yerine kardeşini istiyor"

"Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalı"

12 Kasım 2017 15:36

Lübnanlı kaynaklar, 4 Kasım'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da zorla tutulduğunu ve yerine kardeşi Baha’nın getirilmeye çalışıldığını iddia etti. İddiaya cevaben resmi bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet'in Reuters'tan aktardığı habere göre, Riyad yönetimi başbakan olmak için anayasaya göre Sünni olmanın zorunlu olduğu Lübnan’da Saad Hariri’nin kardeşi Baha’yı iktidara getirmek istiyor.

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın Hariri ailesini çağırarak Baha’ya bağlılıklarını açıklamasını istediğini öne sürdü. Ancak aile, Saad'ın yerine Baha’nın geçmesini kabul etmedi.

"Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez"

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri’nin tutum ve hareketlerinin, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucu olduğu belirtildi.

Hariri'nin istifanın arkasında yatan nedenlerin henüz netlik kazanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez. Hariri'nin tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur. Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalıdır."

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