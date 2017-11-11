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Hizbullah lideri Nasrallah: Hariri'yi alıkoyan Suudi Arabistan, Lübnan'a hakaret etti

"Lübnan hükümeti hala meşrudur ve istifa etmemiştir"

11 Kasım 2017 13:04

Lübnan'ın güçlü Şii partisi Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, Başbakan Saad Hariri'nin hafta sonunda Riyad'da yaptığı istifa açıklamasının geçerli olmadığını söyledi. Nasrallah, Suudi Arabistan'ı, Hariri'nin şahsında Lübnan'a ve tüm Lübnanlılara hakaret etmekle suçladı.

Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Hariri'yi alıkoyduğunu ve ülkesinin içişlerine eşi görülmemiş bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ı Lübnan halkına yeni bir başbakan dayatmakla suçlayan Nasrallah "Lübnan hükümeti hala meşrudur ve istifa etmemiştir" dedi.

Nasrallah, Lübnanlıların, Hariri'nin istifa açıklamasını özgür iradesiyle yaptığına da inanmadığını belirtti.

Hizbullah lideri, Riyad'da ev hapsinde bulunduğunu söylediği Hariri'nin derhal başkent Beyrut'a dönmesini talep etti, İsrail'e de Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki krizi fırsat olarak görmemesi uyarısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Başbakan Saad Hariri'nin istifa açıklamasını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapması kabul edilemez" demiş ve Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisine, Hariri'nin ülkesine dönmesi gerektiğini söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Hariri'nin, Suudi Arabistan'da ev hapsinde olduğuna inanmadığını belirtmişti.

Nerede olduğu bilinmiyor

4 Kasım'da bulunduğu Suudi Arabistan'da hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifasını açıklayan Saad Hariri'nin nerede olduğu bilinmiyor.

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları Hariri'nin ev hapsinde olmadığını, serbestçe dolaşabildiğini açıkladı. Ancak Lübnan'da bu açıklamaları pek inandırıcı bulan yok.

Cumartesi günü Beyrut'ta "Hariri'nin ülkesine dönmesi" talebiyle büyük bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Hizbullah'ı suçlamıştı

Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan canlı yayımlanan konuşmasında, bir suikast planı nedeniyle istifa ettiğini söylemişti. Hariri ayrıca, Hizbullah'ı suçlamıştı.

Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri de 2005'te suikast sonucu öldürülmüştü.

Bu suikastla ilgili olarak birçok kesim Hizbullah'ı suçlamıştı. Saad Hariri istifası sonrası herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak Hariri'nin Riyad'daki bazı yabancı diplomatlarla temas halinde olduğu belirtilmişti.

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