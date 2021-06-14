Suudi Arabistan, hacca ilişkin yeni kararlar aldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Koronavirüs önlemleri gereği aldıkları yeni kararlar kapsamında, ülkede ikamet eden 60 bin kişinin hac yapmalarına izin verildiği kaydedilirken, kadınların yanlarında erkek olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.

Bugün ise yeni karalar açıklandı. Kararlar kapsamında kadın hacı adayları yanlarında erkek (mahram) olmadan, hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Bakanlık hacca gidecek adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayımlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak.

Son 5 sene hacca gitmeme şartı

Bakanlık, adayların son 5 senede hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı. (İHA)

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