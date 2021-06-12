Suudi Arabistan'dan hac kararı: Yalnızca vatandaşlar ve oturma izni olanlar gidebilecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yalnızca Suudi Arabistan vatandaşları ve oturma izni olanlara hac izni verilecek.

Hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yeri kararlar alındı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bu sezon 60 bin aşılı kişinin hac ibadeti yapabileceğini açıkladı. Bu kişilerin vatandaşlar ve ülkede yaşayanlar olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Covid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti. Geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.