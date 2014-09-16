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Sağlık

Suudi Arabistan, Hac öncesi MERS’e karşı savaş açtı

Mers olarak bilinen dünyanın yeni katil virüslerinden birinin kaynağının develer olduğuna inanılıyor. Mers hafif soğuk algınlığına neden olurken, insanlarda ise ölüme yol açabiliyor

16 Eylül 2014 14:13

Suudi sağlık yetkilileri, önümüzdeki ay başlayacak olan Hac sırasında ölümcül Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS) salgınını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Mers olarak bilinen dünyanın yeni katil virüslerinden birinin kaynağının develer olduğuna inanılıyor. Mers hafif soğuk algınlığına neden olurken, insanlarda ise ölüme yol açabiliyor.

 

Suudi Arabistan'da salgın

 

2012 yılında ortaya çıkmasından bu yana virüs Suudi Arabistan'da 302 kişiyi öldürdü. 723'den fazla kişi de virüs kaptı. Nisan ve Mayıs aylarında salgının zirvesinde olduğu sırada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) halk sağlığı acil durumu ilan etmeyi dahi düşündü. Hastalığın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığı.

Ayrıca zatürre ve böbrek yetmezliğine de neden olabiliyor. Virisü kapanların yaklaşık % 40'ı ölürken, ölenlerin birçoğunun başka tıbbi bir sorunları da vardı.

 

Kaynağı develer mi?

 

Virüsün develerden insanlara tam olarak nasıl geçtiği bilinmiyor. Biliminsanları bunun muhtemelen enfekte hayvanların burun ve ağız salgılarından olduğunu söylüyorlar. Çiğ deve sütü de virüsü taşıyabiliyor. WHO develer ile yakın çalışan herkesin maske ve eldiven gibi koruyucu giysiler giymesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca insanların çiğ deve sütü içmesini önlemek gerektiğini söylüyorlar.

 

Hac'da salgın kaygısı

 

Mers'in, virüs kapanların öksürük ya da hapşırıktan çıkan damlacıklar yoluyla insandan insana yayıldığına inanılıyor. Yer yer Suudi Arabistan dışında da vakalar görülmesine karşın, mağdurların büyük çoğunluğu Suudi. 

Yaklaşık iki milyon kişi Hac yolculuğuna hazırlanırken, önemli bir salgın olabileceği endişeleri var. Ancak yetkililer salgının kontrol altında alındığını söylüyor.

 

Hijyen sorunu

 

Mers kapanların çoğunluğu virüsü hayvanlardan almadı ve virüse hastanelerde yakalandı. Koğuşlarda yetersiz kontrol önlemleri nedeniyle, enfekte insanlar hastaneye gittiğinde, virüs diğer hastalar ve sağlık çalışanları arasında hızla yayıldı.

Personel, bu hastalar arasında ellerini yıkamak ve maskeler giymek gibi temel önlemleri almadığından, virüs yayılabildi. Şimdi sağlık bakanlığı binlerce sağlık çalışanına sıkı enfeksiyon kontrol eğitimi verildiğini söylüyor.

 

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