Formula 1'in Suudi Arabistan GP'sinde Justin Bieber sahne alacak

Formula 1'de 21. yarış Suudi Arabistan'da yapılacak. 3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Justin Bieber sahne alacak.

NTV haberine göre, Yarış biletler 455 ile 25 bin Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor.

Şampiyonada liderliği Verstappen aldı

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3'üncü sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.

Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5. sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2. sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262.5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256.5 puan oldu.

Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:

1. Max Verstappen (Red Bull): 262.5 Puan 2. Lewis Hamilton (Mercedes): 256.5 Puan 3. Valtteri Bottas (Mercedes): 177 Puan

Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.

Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde: