Formula 1'in Suudi Arabistan GP'sinde Justin Bieber sahne alacak

Formula 1'de 21. yarış Suudi Arabistan'da yapılacak. 3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Justin Bieber sahne alacak.
Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5. sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2. sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262.5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256.5 puan oldu.
Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:
Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.
Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde: