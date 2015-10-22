Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdul Rahman Bin Saleh Albanyan ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Türk ve Suudi mevkidaşlar arasında gerçekleşen görüşmenin detayları basına açıklanmazken, Katar Dışişleri Bakanı Halid El Atiyye, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Türkiye'yle birlikte, Suriye'ye askeri bir operasyonda bulunulabileceğini söylemişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret eden Orgeneral Abdul Rahman Bin Saleh Albanyan için Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda tören düzenlendi. Akar'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşını makam aracından inişinde karşılamasının ardından iki komutan törenin yapılacağı alana geçti. Orgeneral Akar ve Orgeneral Albanyan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Albanyan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından iki komutan karargah binasına geçti.