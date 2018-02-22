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Ekonomi

Suudi Arabistan eğlence sektörüne 64 milyar dolar yatırım yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Suudi Arabistan sosyal ve ekonomik reformlar kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca eğlence sektörüne toplam 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek

22 Şubat 2018 19:08

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Suudi Arabistan sosyal ve ekonomik reformlar kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca eğlence sektörüne toplam 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

AryNews’deki habere göre Suudi Arabistan\'da yakın zamanda kurulan ve ülkedeki konser ve eğlence etkinliklerini düzenleyen Eğlence Genel Müdürlüğü Yöneticisi Ahmad bin Aqeel al-Khatib konuya ilişkin açıklamasında, yatırımların finansmanının hem devlet hem de özel sektör tarafından yapılacağını söyledi.

Eğlence Genel Müdürlüğü’nden hafta başında yapılan açıklamada 2018 yılında 5 binden fazla etkinlik planlandığı söylenmişti. Khatib bir opera binası için temel atma işleminin yapıldığını vurgulayarak, “Şimdiden altyapıyı hazırlıyoruz; 2020’de gerçek bir değişime tanıklık edeceksiniz” dedi.

Geçen aylarda konser düzenleyen, çizgi roman kongresi gerçekleştiren (Comic-Con) ve kadın erkek karışık ulusal kutlamaları ilk kez yapan Suudi Arabistan’da Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğinde “Vizyon 2030” programı kapsamında birçok alanda reform gerçekleştiriliyor.

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