Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İran'ın nükleer programı durdurulmazsa, nükleer silah elde etmek hakkımızdır

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Cubeyr, "Bu kesinlikle bir seçenek" derken, İran'ın nükleer güç olması halinde diğer ülkelerin de aynı yoldan gideceğini dile getirerek ekledi:

"Ve Suudi Arabistan çok net şekilde dile getirmiştir ki, halkını ve topraklarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD ve İsrail yönetimlerinin kıskaca aldıkları İran'ın nükleer programının silah üretimine yönelik olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmazken BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından denetlenmesine devam ediliyor.

İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesini garantiye almaya yönelik 2015 tarihli uluslararası anlaşmadan ise ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında resmen çekildi. Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesi olduğu bilinen İsrail de hiçbir denetim rejimine girmeyi kabul etmiyor.