Suudi Arabistan'da hapis cezasına çarptırılan Yemenli gazetecinin serbest bırakılması istendi

Yemen Gazeteciler Sendikası, Suudi Arabistan'da 15 yıl hapse mahkum edilen Yemenli gazeteci Ali Ebu Lehum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Lehum'un Twitter'da sahte bir hesaptan yapılan paylaşımlar nedeniyle 23 Ağustos'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Lehum'un din karşıtı ifadeleri yüzünden Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Necran kentinde yargılandığı ve 26 Ekim'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan açıklamada, "Adil yargılama imkanı sağlamayan ve usul açısından sorunlarla gölgelenen bu keyfi kararı reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yemen hükümetinin olaya müdahale etmesi ve Ebu Lehum'un serbest bırakılması için devreye girmesi istendi.

Yemen'in başkenti Sana'da radyoculuk yapan ve 2015 yılında Suudi Arabistan'ın Necran kentine geçen Ebu Lehum, El-Vadi adlı televizyon kanalı için çalışıyordu.