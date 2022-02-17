Suudi Arabistan'da 30 kadın tren makinistinin işe alınacağı ilana 28 bin kadın başvurdu

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Suudi Arabistan, kadınların çalışmasına yönelik yasakları hafifletirken 30 kadın tren makinistinin işe alınacağı bir ilana 28 bin kadın başvurdu.

The Guardian’da yer ala habere göre, İspanyol trenyolu operatör şirketi Renfe’nin 30 kişilik iş ilanına ilgi büyük oldu. 28 bin kadının başvurduğu ilanla ilgili Renfe, akademik arka plan ve İngilizce bilgilerinin de değerlendirileceğini açıkladığında, başvurular yarıya indi.

İşe kabul edilen 30 kadın, bir yıllık eğitim sürecinin sonunda Mekke’den Medine’ye tren sürecek. Renfe, kadınlar için daha fazla iş imkânları yaratacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan’da kadınlar için iş imkânları, yakın geçmişe kadar öğretmenlik ve sağlık çalışanı olmakla sınırlıydı. Kadınlar, 2018’e kadar araç dahi kullanamıyordu.

Son beş yılda, kısıtlamaların hafiflemesiyle iş gücünde kadınların katılım oranı neredeyse iki katına çıktı. Öte yandan Suudi Arabistan’da çalışan kadınların oranı hâlâ erkeklerin yarısı kadar, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 34.1 olarak belirlendi.

İnsan hakları ihlallerinin uluslararası toplumun dikkatini çektiği Suudi Arabistan, cinsiyet temelli adımlarını vurgulamayı amaçlıyor.