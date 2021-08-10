Suudi Arabistan'da 207 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Suudi Arabistan’da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, aralarında çeşitli bakanlıklarsan görevlilerin bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da “Nazaha” olarak bilinen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, 460’dan fazla kişi arasında inceleme başlatıldığını açıkladı.

İnceleme başlatılanlar arasında 207 kişinin yolsuzluk, görevin kötüye kullanılması ve sahtekarlık şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında içişleri, savunma, sağlık ve adalet bakanlıklarında da görevliler bulunuyor.

Komisyon, nisan ayında da kamuda yapılan soruşturmalarla 176 kişinin benzer şekilde gözaltına alındığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.