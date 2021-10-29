Suudi Arabistan'da 17 yaşında ölüm cezasına çarptırılan Nimr, serbest bırakıldı

T24 Dış Haberler

Suudi Arabistan, protesto bağlantılı suçlarla henüz 17 yaşındayken ölüm cezasına çarptırdığı Ali el-Nimr'i serbest bıraktı.

Nimr, 2012'de 17 yaşındayken Şii gruplar tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda tutuklanmıştı.

2014'te mahkeme Nimr'in kafasının kesilip daha sonra da cesedinin sergilenmesine karar vermişti. Uluslararası kamuoyu, karara büyük tepki göstermişti. Ceza, Suudi Kralı'nın çocukların işlediği bazı 'suçlar' için idam cezasının kaldırılmasının ardından hafifletilmişti.

Nimr, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve ifadesinin işkence ile alındığını ifade edilmişti.

Nimr, çarşamba günü, tutuklandıkran 9 yıl sonra serbest bırakıldı.