Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin iddiaları reddetti

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin "medyada yer alan bazı haberlerde yer alan Suudi Arabistan'a yönelik asılsız suçlamaları" kınadığını söyledi. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA'ın haberine göre, Prens Abdülaziz, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtti. Suudi Prens, krallığın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine ekledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş, ancak kendisinden daha sonra haber alınamamıştı. Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın Suudi istihbarat görevlileri tarafından öldürüldüğüne inanıyor ancak bu suçlamayı reddeden Riyad, bunun aksi yönünde inandırıcı bir kanıt sunmadı.

İstanbul Başkonslosluğu’ndan açıklama

Bu arada Suudi Arabistan, olayın aydınlatılması için Türk ve Suudi yetkililerin ortak bir çalışma oluşturulması önerisine de destek verdi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoluğu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Suudi Arabistan kaynağı, T.C.Cumhurbaşkanlığı’nın Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayının aydınlatılması için kurulmasını talep ettiği ortak çalışma grubunun oluşturulmasını olumlu karşılamasından memnuniyet duymaktadır" ifadesi kullanıldı. Suudi heyet, Cemal Kaşıkçı vakasına ilişkin olarak temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Türkiye’ye gitmişti.

Kaşıkçı'nın saatinin kayıt yaptığı iddiası

Sabah gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıllı saati tarafından yapılan ses kayıtlarının gazetecinin işkencenin ardından infaz edildiğini ortaya koyduğunu iddia etti. Gazetenin "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmeden önce kolundaki akıllı saat Apple Watch'ın ses kayıt özelliğini açtığı öne sürüldü. Haberde, Kaşıkçı'nın binaya girmeden önce nişanlısına bıraktığı cep telefonu ile kolundaki akıllı saati eşleştirdiği, böylelikle Kaşıkçı'nın sorgulandığı ve öldürüldüğü anların Apple Watch'a kaydedildiği iddia edildi. Ancak Kaşıkçı'nın ölmesinin ardından saatin kayıt yaptığını fark eden Suudi istibaratçıların bazı dosyaları sildiği buna rağmen silinmeyen ses kayıtlarının soruşturmayı yürüten Türk güvenlik birimleri tarafından analiz edildiği belirtildi.

Lagarde Suudi Arabistan’daki toplantıya gidecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'ın talimatı ile öldürüldüğüne ilişkin iddialar iş dünyasında da kaygı ile karşılanıyor. 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da yapılması planlanan ekonomi zirvesine çok sayıda Batılı firma katılmayacağını açıkladı. Financial Times, The New York Times, The Economist gibi medya kuruluşları da toplantıya sponsonluk yapmayacaklarını duyurdu. Toplantıda veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın reform programını tanıtması ve yabancı şirketleri ülkede yatırıma teşvik etmesi hedefleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ise toplantıya katılmayı planlıyor. Lagarde, Cumartesi günü IMF’nin Endonezya’nın Bali Adası’nda yapılan yıllık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili haberler karşısında "dehşete kapıldığını" belirtti. Lagarde, "İnsan hakları, bilgi alma özgürlüğü temel haklardır ve dehşet verici haberler yayınlanıyor, dehşete kapıldım" şeklinde konuştu.

Bu ay sonunda Suudi Arabistan’da yapılacak olan ekonomi zirvesine katılacağını belirten Lagarde, IMF'nin "dünyanın her yerinde ve birçok hükümet ile" çalışmaları sürdürmesi gerektiğini ifade etti. O güne kadar gelen haberleri dikkatle takip edeceğını belirten Lagarde, "Bir ülkeye gittiğim zaman, düşüncelerimi de hep söylerim" dedi.

Trump Suudi Kralı ile görüşmeyi planlıyor

Cemal Kaşıkçı vakası ABD tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı vakasına ilişkin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile görüşeceğini açıkladı. Trump, Cuma akşamı Cincinnati’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kral Selman’ı henüz aramadığını ancak yakında arayacağını söyledi. Trump, "Bu çok ciddi bir konu ve biz de ciddiyetle bakıyoruz" dedi.

Trump, Çarşamba günü de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan makamlarıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığını ve onlardan yanıt "talep ettiğini" açıklamıştı.

