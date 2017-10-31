Suudi Arabistan Büyükelçisi medyadaki ilk ziyaretini DHA'ya yaptı

İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan\'ın Ankara Büyükelçisi Waleed bin Abdul Kerim El-Khereiji DHA\'yı ziyaretinde Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Waleed bin Abdul Kerim El-Khereiji Türkiye\'de bir medya kuruluşunu ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. El-Khereiji, DHA Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Akkaya, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu, Yeni Medya ve Projeler Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmend ve DHA Muhabiri İrfan Sapmaz ile bölgedeki genel durumu değerlendirdi.

DHA Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Akkaya da Suudi Arabistan Büyükelçisinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Büyükelçi El Khereiji Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin her zaman güçlü olduğunu ve tarihi bağlarının bulunduğunu anlattı ve büyükelçilik olarak bu ilişkilerin geliştirilmesi adına her türlü çabayı göstereceklerine dikkat çekti. Türkiye ve Suudi Arabistan\'ın bölgenin çok önemli aktörleri olduğunu da vurgulayan Büyükelçi El Khereiji halklar ve devletler arasında sarsılmaz bağlar bulunduğunu söyledi.

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