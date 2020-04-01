Suudi Arabistan: Bu yıl için hac planlarınızı erteleyin

Suudi Arabistan, bu yıl hac için ülkeye gelmeyi düşünen Müslümanlara ‘planlarını erteleme’ çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, Koronavirüs salgını nedeniyle insanların güvenliği bakımından endişe duyduklarını belirtti ve Müslümanlara bu yıl hac ziyareti için plan yapmadan önce bir süre daha beklemeleri çağrısında bulundu.

Oteller denetleniyor

Benten ayrıca Sağlık Bakanlığı ile birlikte, karantinadan önce umre için ülkede bulunanları ve halihazırda konuk ağırlayan otelleri denetlediklerini belirtti. Bakan ayrıca umre ziyareti için vize alan ancak karantina nedeniyle ülkeye gelemeyen kişilere ücret iadesinde bulunacaklarını da ekledi.

Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almıştı. Ayrıca Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mekke ve Medine’ye girişler de yasaklanmıştı.

Bu yıl hac için yaklaşık 2 milyon kişinin Mekke ve Medine’ye gitmesi bekleniyordu.