Suudi Arabistan boykotuna ilk dolaylı tepki bakanlıktan; 'damping' soruşturması açıldı

Türk ürünlerinin ülkesine girişinde zorluklar çıkaran ve boykot uygulayan Suudi Arabistan'a Türkiye'den ilk dolaylı yanıt geldi.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerinin ülkesine ithalatına uzun süredir gayriresmi olarak boykot uygularken, Türkiye'den şu zamana kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. TÜSİAD ve TOBB'un da aralarında bulunduğu çok sayıda iş dünyası örgütü, boykotun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Anka Ajansı'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, Suudi Arabistan'a boykotuna dolaylı yollardan ilk resmi karşılığı verdi.

PETKİM’in başvurusu üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatı uyarınca Suudi Arabistan Krallığı menşeli “alçak yoğunluk polietilen” ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Arabistan’dan yapılan polietilen ithalatının 2017 yılından itibaren giderek yükseldiğini saptayan Bakanlık, bu nedenle yerli üretimin fiyatlarının sürekli düştüğünü bildirdi.

Soruşturmaya başlanırken, bakanlığın ilgili kurulu “Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

İthalat Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada yerli üreticiler ve meslek kuruluşlarının 22 Kasım 2020 tarihine kadar konuyla ilgili görüşlerini iletebilecekleri bildirildi.