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Dünya

Suudi Arabistan bir Endonezya vatandaşını idam etti

Mahmut Can Emir / Oct 30 (DHA) – Göçmen Dayanışması, Suudi Arabistan’ın Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam ettiğini duyurdu

30 Ekim 2018 20:28

Mahmut Can Emir / Oct 30 (DHA) – Göçmen Dayanışması, Suudi Arabistan’ın Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam ettiğini duyurdu.
Bir sivil tolum kuruluşu olan Göçmen Dayanışması’nın yazılı açıklamasında, “29 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan, Tuty Tursilawaty adlı bir Endonezya vatandaşını idam etti. Suudi Arabistan’daki Endonezya konsolosluğu, kendilerine konu ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını duyurdu. Bu olayı lanetliyoruz ve Endonezya hükümetini Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerine devam etmesi ve uluslararası diplomasi kurallarını hiçe saymaya devam etmesi durumunda diplomatik önlemler almaya çağırıyoruz” denildi.
 

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