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Deutsche Welle

Suudi Arabistan Berlin büyükelçisini geri çağırdı

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in Suudi Arabistan'a dair sözlerinin ardından diplomatik gerginlik yaşanıyor. Gabriel'in Suudileri "maceracılık"la suçlayan demecinin ardından Riyad, Berlin'deki büyükelçisini geri çağırdı.

18 Kasım 2017 16:17

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Suudi dış politikasını "maceracılık" nitelemesi yaparak eleştirmesi üzerine Riyad, Berlin büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdı.

Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gabriel'in sözlerinin "haddini aştığı ve gayri meşru olduğu" belirtilerek Riyad yönetiminin ülkedeki Alman büyükelçiye de protesto notası vereceği belirtildi.

"Ortadoğuluların ihtiyacı olan son şey çatışma"

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, kısa süre önce istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle ilgili nasıl bir yol izleneceğine dair spekülasyonlara ilişkin perşembe günü açıklamalarda bulunmuş ve Suudi politikasını eleştirmişti.

Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil'in Berlin ziyareti sırasında konuşan Gabriel, "Almanya'nın Lübnan'ın yanında olduğunu" belirtmiş ve Suudi Arabistan'la ilgili olarak "orada son aylarda giderek yayılan maceracılığa göz yumulmayacağına ilişkin Avrupa'dan ortak bir sinyal verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Gabriel, "Ortadoğu'daki insanların şu an ihtiyacı olan son şey bir başka çatışma noktası" demişti.

Açıklamasında "Bu tür demeçlerin bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayacağını" belirten Suudi Dışişleri Bakanlığı, Gabriel'in sözlerinin "Suudi Arabistan Krallığı tarafından terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede güvenilir bir ortak olarak görülen dost Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetinin tutumunu temsil etmediğini" söyledi.

Hariri çarşamba Lübnan'da

4 Kasım'da "hayatının tehlikede olduğu" gerekçesiyle istifa eden Saad Hariri, istifasının ardından Suudi Arabistan'da kalmaya devam etmiş ve bu Lübnan'ın güvenliğiyle ilgili endişeler doğurmuştu.

Cumartesi sabahı Suudi Arabistan'dan ayrılıp Paris'e giden Hariri, uçuşundan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'da alıkonduğum ve ülkeden ayrılmama izin verilmediğine dair sözler yalan. Bay Sigmar Gabriel, şu an havaalanı yolundayım" dedi.

Hariri'nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de belirtildi. Hariri'nin çarşamba günü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak üzere Lübnan'da olacağını ilettiği bildirildi.

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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