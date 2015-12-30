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Dünya

Suudi Arabistan Başmüftüsü: IŞİD aslında İsrail ordusunun bir parçası

“Onlar İslam’a inananlar olarak kabul edilemez. Onlar, Haricilerin bir uzantısı”

30 Aralık 2015 23:32

Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdülaziz el-Şeyh, IŞİD’le ilgili yaptığı açıklamada, örgüt militanlarının bir kısmının İsrail askeri olduğunu savundu. 72 yaşındaki müftü, “IŞİD aslında İsrail askerlerinin bir parçası” dedi.

Saudi Gazette’e konuşan müftü, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin geçen günlerde İsrail’i tehdit etmesi hakkında, “İsrail’e karşı bu tehdit basitçe bir yalan. IŞİD aslında İsrail askerlerinin bir parçası” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'dan müftünün sözlerine yalanlama

El-Şeyh, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın da katıldığı Teröre Karşı İslam İttifakı’nı da savunduğu açıklamasında, IŞİD militanlarının İslam ve Müslümanların imajına zarar verdiğini söyledi. Müftü, “Onlar İslam’a inananlar olarak kabul edilemez. Onlar, Haricilerin bir uzantısı” ifadesini kullandı.

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