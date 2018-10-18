"Suudi Arabistan Başkonsolosu elini kolunu sallayarak ayrıldı; Türkiye buna izin verdi"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü saat 13.14’te İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Hürriyet yazarı Sedat Ergin, olayın Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası kamuoyunun en önemli meselesi haline geldiğini belirterek başka bir meseleye dikkati çekti. Ergin, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’nin, önceki gün Türkıye’den ayrılmasını hatırlatarak, "El Uteybi, Türkiye’den ayrılışıyla birlikte geride izah edilemeyen bir çelişki bırakmıştır. El Uteybi hadisenin en kritik aktörlerinden biri olarak bu sırada elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrılabilmiştir. Daha doğrusu buna izin verilmiştir" dedi.

"Viyana Sözleşmesi’nde ifadesinin alınmasına engel yok"

Türkiye’nin kendi toprakları üzerinde işlenmiş bir cinayeti sineye çekmemesi gerektiğini savunan Ergin, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’nin, Türkıye’den ayrılmasının düşündürücü olduğunu yazdı.

"Hadisenin en kritik aktörü elini kolunu sallayarak ayrıldı"

Viyana Sözleşmesi’ne göre Uteybi’nin ifadesinin alınması ve gözaltı işlemleri için engel teşkil eden bir durum olmadığını işaret eden yazar Başkonsolosun ardında izah edilemeyen bir çelişki bıraktığını savundu. Ergin, "Başında bulunduğu başkonsolosluk mekânı önceki gün bir cinayete ilişkin 'kuvvetli şüphe' nedeniyle tam dokuz saat süreyle aranır, dün bizzat konutunda arama gerçekleştirilirken, El Uteybi hadisenin en kritik aktörlerinden biri olarak bu sırada elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrılabilmiştir. Daha doğrusu buna izin verilmiştir" diye yazdı.

Sedat Ergin'in "Suudi Başkonsolos’un gitmesi ne anlama geliyor" başlığıyla (18 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz